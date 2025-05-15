El Govern creará una Dirección General de Inteligencia Artificial y un nuevo portal para agilizar ayudas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Govern catalán pondrá en marcha una Dirección General de Inteligencia Artificial, Eficiencia y Datos que será una realidad antes del verano. El ejecutivo prevé aprobar la estructura el próximo mes de mayo, siguiendo las recomendaciones recibidas por parte de la comisión de expertos para la reforma de la administración (CETRA), que ha desarrollado su tarea durante los últimos cinco meses.

Paralelamente, se impulsará un nuevo portal centralizado de ayudas y subvenciones que, según las estimaciones del Gobierno, permitirá reducir significativamente los plazos de tramitación de 7,5 a aproximadamente 5 meses.

El anuncio de estas medidas de modernización administrativa forma parte de un paquete más amplio de iniciativas para transformar digitalmente la administración pública catalana. Además, antes de que empiece el verano, el Govern tiene previsto iniciar los trabajos para redactar una nueva normativa que habilite la dirección pública profesional y reforme el sistema de selección de altos cargos, con el objetivo de introducir criterios más profesionalizados y fundamentados en la meritocracia.

Desde fuentes del ejecutivo, sin embargo, se ha matizado que inicialmente sólo se redactará la ley para establecer la figura de la dirección pública profesional. La regulación detallada de los sistemas de selección quedará para una fase posterior, cuando se pueda contar con un consenso parlamentario suficiente que garantice la estabilidad y continuidad de esta reforma a largo plazo.