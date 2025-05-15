La Generalitat investiga las violaciones a una tutelada

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Generalitat ha abierto una investigación para revisar su actuación en el caso de la niña de 12 años violada por una red de pederastas entre 2020 y 2021, cuando vivía en un centro de menores bajo la custodia de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).El departamento de Derechos Sociales de la Generalitat anunció ayer la apertura de este expediente tras salir a la luz que esta red de pederastas, liderada por un electricista para quien la Fiscalía pide 107 años de cárcel, violó reiteradamente a la menor y la ofreció a otros hombres en un piso de Barcelona al que ella acudía tras fugarse del centro donde vivía, y también después de que se conociera de que años después de este episodio de abusos la niña, por entonces de 15 años, se fue a vivir con su pareja, de 25 años. La síndica de greuges también ha abierto una actuación de oficio. El juzgado de Barcelona investiga a otros 11 hombres a los que el electricista y principal acusado ofreció a la menor a través de redes sociales para que también la agredieran sexualmente en el mismo piso de la ciudad condal. De hecho, fueron los educadores del centro los que detectaron que la menor podía ser víctima de agresiones sexuales, activaron los protocolos correspondientes e instaron al padre –tutor legal de la víctima– a presentar denuncia.

Las conclusiones del expediente informativo las dará a conocer la consellera de Asuntos Sociales, Mònica Martínez Bravo, en el Parlament.

Las investigaciones llevadas a cabo tras la detención de este hombre a raíz del caso de la menor revelaron que el hombre lideraba una red de pederastia con la que organizó agresiones sexuales en grupo a adolescentes, en ocasiones con prácticas sadomasoquistas, que grababa con cámaras ocultas en su piso de Barcelona. Entre 2016 y 2022 grabó 250 en los que se contabilizaron referencias a 79 agresiones sexuales sobre menores. En total se contabilizan unas 25 víctimas. El hombre tiene antecedentes policiales por prostitución de menores en Valencia en el año 2010.