El aviso por la dana se barajó 90 minutos antes del envío

El técnico que validó el Es-Alert el día de la dana que azotó València, el pasado 29 de octubre, desveló ayer que a las 18.36 horas ya se habló del envío de la alerta a la población: “Se nos dijo que estuviéramos atentos”. Finalmente el mensaje se mandó a las 20.11 horas. Así lo manifestó en su declaración en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, cuya magistrada investiga la gestión de la catastrófica dana que ha dejado 228 víctimas mortales y cuantiosos daños materiales. El testigo, técnico de la Agencia Valenciana de Emergencias desde hace 25 años y jefe de la sección de Comunicaciones, explicó que ese día se conectó en remoto y a las 18.36 horas recibió una llamada del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y le dijo que había problemas de telefonía y que era probable que se enviara un mensaje de Es-Alert a la población. Le pidió que estuvieran “atentos”. Unos minutos más tarde, a las 18.57 horas, uno de sus compañeros le confirmó que se mandaba el aviso. A las 19.08 horas, agregó, hubo un borrador de mensaje de Forata y a las 20.08 ya estaba el mensaje preparado para la población.

El testigo también explicó que una avería, posiblemente por causas meteorológicas, inhabilitó 30 de las 120 líneas de las que dispone el teléfono 112 en la Comunitat Valenciana. Esa avería, que se constató que era responsabilidad del operador telefónico, y que suponía que una de cada diez llamadas entrase sin audio, no se subsanó hasta el 1 de noviembre.

Por otro lado, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, acusó a la izquierda de “politizar” a las víctimas de la dana, después de que el PSPV y Compromís le instara a pedirles perdón y reprocharan que las asociaciones hayan tenido que irse a Bruselas para que las reciba un responsable del PP. “Dejen de apropiarse de las víctimas”, afirmó Mazón, quien preguntó si a las víctimas que piden la imputación de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y del presidente de la CHJ “no hay que escucharlas”, y acusó al Gobierno central de “paralizar” las ayudas”.