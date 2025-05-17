Illa promete “llegar hasta el final” en la investigación de la DGAIA

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Salvador Illa, president de la Generalitat, se reunió ayer con María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra en Pamplona, con la que acercó posturas y recorrió las instalaciones de Volkswagen Navarra. En el encuentro institucional, Illa habló sobre el caso de abusos sexuales a una menor de 12 años tutelada por la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA). El president se mostró contundente y calificó el caso de “execrable” y “no aceptable en ningún ámbito, pero menos en una institución pública” y prometió “llegar hasta el final, con actitud constructiva”. Además, afirmó que contribuirá a aclarar responsabilidades, a la vez que defendió que la DGAIA necesita “una transformación”, la misma postura de Mònica Martínez Bravo, consellera de Derechos Sociales, que confesó haberse enterado “recientemente” del caso de pederastia, que tuvo lugar entre 2021 y 2022.

Otro de los temas que abordó Illa fue el de la financiación singular, asegurando que “no va en contra de nadie”, y aunque muestra “respeto” por los modelos de otras comunidades autónomas, remarcó que “la propuesta de Catalunya es diferente” y sigue un modelo distinto al del concierto económico navarro.

Illa también habló sobre la Conferencia de Presidentes del próximo 6 de junio, definiendo a Catalunya como “garantía de lealtad y cooperación institucional”, y apostando por la “diversidad en España” así como sus lenguas oficiales. Además, reclamó más confianza en Catalunya, admitiendo que en ocasiones siente que no existe.

En sus declaraciones, Illa reivindicó el éxito de la ley de Amnistía, reiterando que fue “un claro paso positivo” y recordando que el Poder Judicial es un “servicio público” que debe respetar las decisiones del poder soberano del Congreso de los Diputados.

El president también quiso pronunciarse sobre la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, definiendo su mandato como “un ciclón frenético” y asegurando que “Europa se encuentra entre dos amenazas: la comercial de EEUU y la bélica de Rusia”.