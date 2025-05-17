La Audiencia excluye el rescate de Air Europa del caso del juez Peinado

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de Madrid ha corregido al juez Juan Carlos Peinado y ha levantado la imputación del rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, y del exconsejero madrileño Juan José Güemes en la causa en la que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un auto fechado el 13 de mayo y conocido ayer, la Sección 23 de la Audiencia madrileña reitera además al juez, por tercera vez durante este proceso, que no puede seguir investigando las ayudas a Air Europa “al quedar fuera del objeto de investigación ya delimitado al inicio de la instrucción”.

Los magistrados estiman parcialmente los recursos de apelación que interpusieron la Fiscalía, Begoña Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés y las acusaciones particulares contra un auto del pasado 8 de enero, en el que el magistrado desestimó 16 recursos de reforma interpuestos contra distintas resoluciones dictadas entre junio y noviembre de 2024.

El auto avala también la citación como testigo en la causa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que considera “útil y pertinente”.

La UCO confirma ante el Supremo el papel de Ortiz en la filtración

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil autores del informe que subrayó la “participación preeminente” del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la filtración de los correos sobre Alberto González Amador, ratificaron ayer su contenido ante el juez del Supremo. La Abogacía del Estado, que defiende a Ortiz, había alegado que la UCO cometió 37 errores en su informe, además de diversas “irregularidades” y vulneró los derechos fundamentales de Ortiz.

■ El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, afirmó ayer en el Senado que “jamás” tuvo conocimiento de una supuesta fiesta en pandemia del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el Parador de Teruel.

“Ni un cotilleo ni un rumor”, zanjó el también líder del PSOE madrileño en la sesión celebrada de la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’, que por aquellas fechas presidía Paradores. Mientras, el ministerio de Transportes ha remitido este viernes la información fiscal sobre Ábalos relativa a los años 2018 y 2019 solicitada por el Tribunal Supremo. En concreto, los magistrados pedían datos relativos al abono de rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen de estos dos ejercicios por valor de medio millón de euros.