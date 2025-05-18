SEGRE

Illa denuncia una campaña de acoso del PP a Sánchez

Vaticina que el horizonte de Feijóo acaba en San Fermín. Los populares: “Sobran pájaros y faltan personas honradas”

El president, Salvador Illa, junto a Montse Mínguez ayer. - LAURA FÍGULS/ACN

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, afirmó ayer que el Partido Popular y todas sus terminales, textualmente, están protagonizando una campaña de acoso contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y les advirtió: “Vais a fracasar. Estáis ya, de hecho, fracasando”.

Afirmó que este acoso, a través del método del “barro y la mentira” y con el objetivo de destruir al adversario es, en sus palabras, un movimiento a la desesperada y un ejemplo de mala política como nunca había pensado que vería, según dijo en su intervención en la Festa de la Rosa del Vallès Oriental y Moianès, ayer en Montmeló.

“Para que no te lo traduzcan mal, te lo voy a decir directamente en castellano, para que me entiendas”, se dirigió al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al que le dijo que esta campaña va a fracasar porque, a su juicio, los ciudadanos quieren soluciones y propuestas, no broncas y descalificaciones.

“Hay Pedro Sánchez para rato. Y hay Alberto Núñez Feijóo hasta San Fermín”, fecha en la que el PP ha organizado un congreso que, según Illa, es el horizonte político del líder popular y le instó a hacer, textualmente, alguna propuesta que merezca la pena para España y para Catalunya.

Mientras, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general de PSPV-PSOE, Diana Morant, afirmó que la publicación de los mensajes de Whatsapp entre Sánchez y el exministro de Transportes José Luis Ábalos, violan la intimidad del presidente del Gobierno con “una intencionalidad de hacerle daño”.

Desde el PP, la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, Noelia Núñez, criticó que en el entorno del presidente del Gobierno “el que no corre, vuela” y lanzó que “sobran pájaros y faltan personas honradas”. “Cuando hay problemas en tu entorno, en tu número dos, en tu mujer, en tu hermano, todo aquel que te rodea... el problema eres tú”, subrayó.

