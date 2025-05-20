Trump anuncia la apertura “inmediata” de negociaciones para un alto el fuego

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer un acuerdo entre Rusia y Ucrania para la apertura “inmediata” de negociaciones para un alto el fuego y “poner fin a la guerra”. “Acabo de terminar mi conversación de dos horas con el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Creo que ha ido muy bien. Rusia y Ucrania comenzarán de inmediato las negociaciones para un alto el fuego y, lo que es más importante, para poner fin a la guerra”, anunció en su cuenta en Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca destacó que “el tono y el espíritu” de la conversación con Putin “ha sido excelente”. “Si no hubiera sido así, lo diría antes que después. Rusia quiere comerciar a gran escala con Estados Unidos cuando termine este catastrófico baño de sangre y yo estoy de acuerdo”, apuntó.

En cuanto a Ucrania, “también se puede beneficiar del comercio durante la reconstrucción del país”.

“El Vaticano, representado por el papa, ha declarado su interés en acoger las negociaciones. ¡Que comience el proceso!”, concluyó Trump.

El canciller alemán, Friedrich Merz, y otros líderes europeos avanzaron al presidente estadounidense que incrementarían la presión sobre Moscú por medio de sanciones.