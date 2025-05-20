La UE revisará el Acuerdo de Asociación con Israel para presionar a Netanyahu: "La ayuda tiene que entrar inmediatamente en Gaza"

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La Unión Europea revisará el Acuerdo de Asociación con Israel ante el continuado bloqueo humanitario impuesto por el gobierno de Benjamin Netanyahu en Gaza. "La ayuda tiene que entrar inmediatamente, sin barreras y a gran escala", ha dicho la alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, después de la reunión de ministros de Exteriores de los 27 celebrada en Bruselas.

El anuncio llega después de que el bloque comunitario haya reabierto el debate sobre la revisión del acuerdo a petición de los Países Bajos, que ha pedido evaluar si Israel cumple las obligaciones establecidas en el acuerdo materia de respeto de los derechos humanos en Gaza. Se trata de una petición que ya hicieron España e Irlanda hace más de un año y que ahora ha recibido el apoyo de una mayoría de estados.