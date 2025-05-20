Xavier Trias exige disculpas: “Que sientan vergüenza”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Xavier Trias, exalcalde de Barcelona, y Oriol Junqueras, exvicepresident y líder de ERC, declararon ayer en la comisión sobre la Operación Catalunya en el Congreso de los Diputados. La investigación abordaba la existencia y actuación de la policía patriótica, que supuestamente elaboraba informes falsos para atacar a líderes independentistas.

El primero en hablar fue Xavier Trias, a quien El Mundo atribuyó en 2014 la posesión de una cuenta en el banco suizo UBS, con casi 13 millones de euros, citando un informe de la Policía Nacional. El exalcalde lo denunció y consiguió que el banco desmintiera la información y corroborara que no había tenido ninguna cuenta.

Durante la comisión, Trias manifestó que no quiere que nadie vaya a la cárcel, pero reclamó que algún grupo le “pida perdón” y que los autores “sientan vergüenza”. “Esta gente se equivoca y les importa un pepino. Lo hacen convencidos de una cierta impunidad” aseguró el exalcalde. Trias lamentó la normalización del mal uso del poder por parte de Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, con quien fue “a ver al papa”, y culpó, además del PP y El Mundo, a los Comuns y a su sucesora en Barcelona, Ada Colau, por no haberse disculpado por algo de lo que ellos mismos eran víctimas.

Por la tarde compareció también Oriol Junqueras, que acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de basar la lucha contra el independentismo en herramientas no democráticas y contra el estado de derecho. “Las democracias no encarcelan a los opositores políticos” manifestó el exvicepresident. Junqueras se mostró convencido de que los impulsores de la Operación Catalunya actuaron con entusiasmo y que pese a los esfuerzos, no encontraron nada contra su partido. El líder republicano también cargó contra el PSOE, al que acusó de hacer lo mismo que el PP, con infiltraciones en movimientos sociales, y consideró que la mesa de la comisión tiene el deber moral y político de llevar a la Fiscalía las evidencias expuestas en las sesiones.