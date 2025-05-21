El Tribunal Constitucional prevé avalar la ley de amnistía en un pleno a finales de junio

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Tribunal Constitucional (TC) prevé abordar el recurso del PP contra la ley de amnistía en un pleno monográfico que tendrá lugar entre el 24 y el 26 de junio con una mayoría a favor de avalar la norma, gracias al respaldo de seis magistrados progresistas contra cuatro conservadores. El conservador José María Macías fue recusado y el progresista Juan Carlos Campo se abstuvo. El recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular marcará la línea a seguir al resto de los recursos presentados –una veintena– por ser el que plantea más objeciones a la ley. La vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, está perfilando el borrador para poder entregarlo a primeros de junio al resto de miembros del tribunal. Después, en el pleno del 10 de junio, la ponente expondrá su borrador y ya el día 24 darán comienzo las deliberaciones e intervenciones para cerrar la cuestión, que pueden prolongarse varios días, previsiblemente hasta el 26 de junio.

El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ya apuntó a principios de abril que preveía tener terminada antes del verano la resolución sobre el primer recurso contra la ley de amnistía y todo parece apuntar a que se cumplirá el calendario marcado. La norma llegará al pleno después de que Conde-Pumpido haya rechazado la petición de tres magistrados conservadores de suspender la tramitación del recurso de la ley hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciara sobre las cuestiones elevadas al respecto por otros tribunales. Los magistrados César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, pedían un debate específico sobre el planteamiento de una cuestión prejudicial al TJUE y paralizar la discusión de fondos sobre la amnistía hasta que se pronunciara.

Eso sí, el TC no tiene previsto estudiar los recursos de amparo presentados por el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía al delito de malversación. Asimismo, el aval a la ley no comportará el regreso de Carles Puigdemont de forma automática, porque, diga lo que diga el Constitucional, el Supremo podría volver a alargarlo si recurre a la justicia europea. El expresident está a la espera de que el Supremo, como todo apunta, rechace el incidente de nulidad que su defensa ha presentado como paso previo para acudir al Constitucional.

Policías y guardias civiles, los más beneficiados por la norma

La primera respuesta del Tribunal Constitucional sobre la amnistía llegará pocos días después de cumplirse el primer año de vida de la ley, que se aprobó el 11 de junio pasado. Hasta ahora, se está aplicando con algunas dificultades y de manera irregular. A finales de marzo pasado, había 285 personas ya beneficiadas por la norma, la mayoría agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Los casos se han dado a cuentagotas en Lleida. El primer amnistiado fue un agente de la Policía Nacional acusado de agredir a Enric Sirvent –que sufrió un paro cardiorrespiratorio– durante el referéndum. El otro caso es el de cuatro independentistas investigados por el intento de sabotaje de la Vuelta Ciclista a España en el Solsonès en 2023. Los últimos son 11 acusados por los altercados que hubo en la ciudad de Lleida el 15 de octubre de 2019 tras conocerse las condenas de los líderes independentistas del 1-O.