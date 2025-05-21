Palestinos desplazados abandonan el este de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. - ABED RAHIM KHATIB / DPA

La Unión Europea revisará el Acuerdo de Asociación con Israel a raíz de la reclamación de un grupo de 17 países, entre ellos España, a la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, en base al artículo 2 relativo a la necesidad de respetar los Derechos Humanos ante la situación “insostenible, insoportable e inhumana” que hay en la Franja de Gaza.

Así lo confirmaron varias fuentes diplomáticas, que explicaron que una mayoría de países se sumaron a las peticiones realizadas por España, Irlanda, Eslovenia y Luxemburgo, por un lado y por Países Bajos, que ya contaba con el apoyo de una decena de Estados miembro.

“Es evidente que la situación se ha deteriorado notablemente, incluso en una serie de cuestiones en las que la Unión Europea expresó su clara preocupación. Por lo tanto, ha llegado el momento de dar un verdadero sentido al artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel con medidas concretas y significativas”, señalaba la carta remitida por España, Irlanda, Eslovenia y Luxemburgo.

La decisión llega tras un debate en el marco de la reunión de ministros de Exteriores de la UE en Bruselas y después del anuncio del ministro del ramo de Reino Unido, David Lammy, de suspender las negociaciones comerciales con Israel por su “intolerable” ofensiva sobre la Franja de Gaza.

El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha aumentado a cerca de 53.600, incluidos unos 90 durante el último día, según denunciaron las autoridades del enclave, controladas por Hamás.

Paralelamente, el coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, Tom Fletcher, avisó que 14.000 bebés podrían morir en Gaza en 48 horas si no les llega ayuda humanitaria.

Mientras, el líder del partido opositor israelí Los Demócratas, Yair Golan, cargó duramente contra el Gobierno de Israel por la ofensiva militar y sostuvo que “un país cuerdo no asesina a bebés como pasatiempo”, lo que desató una catarata de críticas contra él desde el Ejecutivo y la oposición.

El Congreso tramitará una ley para el embargo de armas

El Congreso aprobó ayer la toma en consideración de la proposición de ley impulsada por Sumar, Podemos y BNG que exige establecer un embargo al comercio de armas y material de defensa a Israel, con el voto a favor del PSOE y sus socios parlamentarios habituales y con el ‘no’ de PP, Vox y UPN.

En el debate parlamentario de la iniciativa, el diputado leridano de Junts Isidre Gavín, no obstante, pidió a los grupos que no usen la iniciativa como “arma política” ni “aquelarre partidista y demagógico”. El texto también plantea prohibir cualquier recurso que sirva para fortalecer al Ejército hebreo, incluso si se trata material antidisturbios o combustible militar. Además, incorpora un protocolo para desplegar la inspección de la carga de los buques y aviones que pasen por España con destino a Israel y habilite la incautación de material militar que pudieran portar.