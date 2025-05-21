Un hombre muere tras caerle una placa de hormigón

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El desprendimiento de una placa de hormigón provocó ayer la muerte de un hombre en el centro comercial Via Sabadell, además de dejar otra persona herida. Los hechos ocurrieron cerca de las cuatro de la tarde, cuando un trozo -de unos 70 metros cuadrados y 10 toneladas- de la fachada de Galerías del Tresillo cayó desde más de 11 metros de altura, según los bomberos. La víctima era un vecino de Rubí de 74 años que estaba paseando con su mujer, que pese a salir ilesa tuvo que ser atendida por los psicológos del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques), al igual que varios clientes del centro comerical que sufrieron el shock del accidente. El SEM informó de otra persona herida, que fue dada de alta durante la tarde.

Los cuerpos de emergencia tuvieron que levantar la placa con la grúa para liberar el cadáver, y después desalojaron la tienda y las naves adyacentes, que presentan una tipología constructiva similar. Todavía se desconocen las causas del desprendimiento, y mientras se evalúan los posibles daños estructurales, aún no hay fecha para la reapertura de los comercios, según explicaba la alcaldesa de Sabadell, Marta Terrés.