El Parlament avala otro suplemento de crédito de 1.301 millones

El pleno del Parlament dio ayer su visto bueno al segundo decreto de suplemento de crédito que el Govern aprobó a finales de abril y que aporta 1.301 millones de euros a las finanzas de la Generalitat, con los votos favorables de PSC, ERC y Comuns; la abstención de Junts, y el voto en contra de PP, Vox, CUP y Aliança Catalana.

Se trata de un suplemento de crédito a los presupuestos de 2023 –el último año con nuevas cuentas aprobadas– que se suma a los 2.168 millones del primero, que se convalidó en el anterior pleno. Los ingresos adicionales de este segundo suplemento se dedicarán a cubrir el incremento en las retribuciones de los funcionarios de la Generalitat y a gastos en ámbitos como la sanidad o la educación, así como para hacer frente a las medidas de compensación ante la política arancelaria de los Estados Unidos, que se pactó con ERC. Asimismo, incluyen las ayudas por valor de 30 millones de euros–también pactadas con lor republicanos– destinadas al sector agrícola tras las afectaciones en la campaña agraria de las comarcas de Lleida por el pedrisco que dañó miles de hectáreas de frutales y campos de cereal a finales del pasado mes de abril. Con los Comuns pactaron incluir 20 millones a la empresa pública de energías renovables L’Energètica y aumentar la dotación de la Generalitat a las políticas de vivienda hasta 850 millones de recursos propios, así como ampliar el cuerpo de inspectores y crear una unidad antidesahucios.

Por su parte, hoy, el president Salvador Illa tiene previsto reunir de manera extraordinaria a su Consell Executiu para aprobar un tercer decreto de suplemento de crédito. Será una partida de alrededor de unos 500 millones, que se sumará a las ya avaladas por el Parlament y que el Govern ha negociado con sus socios prioritarios. Los republicanos han situado como prioridades de la negociación del tercer suplemento de crédito medidas en ámbitos educativos como la ampliación de la gratuidad de la escolarización de 0 a 3 años. Por su parte, los Comuns pactaron destinar 60 millones de euros para políticas de vivienda, a cambio de votar a favor del aplazamiento de la entrada en vigor de la nueva tasa turística en Catalunya.