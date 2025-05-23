Absuelto un condenado por la muerte de Samuel Luiz

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

x A coruña x El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha absuelto a Alejandro Míguez, condenado en primera instancia a 10 años de prisión como cómplice del asesinato del joven Samuel Luiz en julio de 2021, por carecer de pruebas. El alto tribunal gallego, sin embargo, mantiene las condenas contra Diego Montaña, de 24 años con la agravante de homofobia; Alejandro Freire ‘Yumba’, 20 años; y Kaio Amaral Silva, 20 años y 6 meses al añadir el robo del teléfono. El tribunal considera que en estos tres casos hay pruebas suficientes como para garantizar que las condenas no vulneran la presunción de inocencia. La sentencia no es firme y aún puede recurrirse en el Tribunal Supremo.