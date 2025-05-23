El Govern aprueba un tercer suplemento de crédito

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Generalitat aprobó ayer en un Consell Executiu extraordinario un tercer suplemento de crédito de 468 millones de euros. Los nuevos recursos se suman a los presupuestos prorrogados de 2023 –los últimos aprobados– y los dos suplementos de crédito anteriores, con lo que el Govern suma casi 4.000 millones de euros extra. Este suplemento fue acordado con ERC y está pendiente de que Govern y Comuns pacten el voto afirmativo del partido liderado por Jéssica Albiach antes de llevarlo al pleno del Parlament para su aprobación.

La consellera de Economía, Alícia Romero, detalló que los recursos acordados se destinarán a proyectos educativos, culturales, deportivos y relacionados con la vivienda y con el catalán. Para conseguir el apoyo de ERC, el Govern pactó destinar 200 millones a la rehabilitación de viviendas y el incremento del parque de alquiler asequible y social y para la creación de nuevas plazas de guardería. El acuerdo incluye también que se apruebe de manera definitiva el Pacte Nacional per la Llengua, con una dotación de 255 millones de euros, y que en este año se haga un refuerzo presupuestario de 8 millones para un plan de choque para el catalán y otros 15 millones adicionales para impulsar el despliegue del Pacte Nacional. Asimismo recoge que el Govern destinará 40 millones de euros adicionales en 2025 para mejorar y modernizar las instalaciones y equipamientos deportivos de Catalunya y construir nuevos en base a criterios “de equilibrio territorial”.

La Generalitat también se ha comprometido a, antes del 31 de julio, disponer de un plan director para la implantación progresiva del IRPF a la Agència Tributària de Catalunya (ATC), lo que incluirá la creación de 200 nuevas plazas de trabajo. Así como a aprobar antes del 30 de junio la constitución de la empresa mercantil Rodalies de Catalunya SA, que tendrá participación mayoritaria de la Generalitat, y que deberá gestionar la red de trenes una vez completado el traspaso por parte del Gobierno central.