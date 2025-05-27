Detenido por la muerte de una mujer en Barcelona

Varios agentes en el portal del piso donde se halló el cadáver. - NORM AVIDAL/ACN

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el domingo a un hombre de 55 años de edad por la muerte violenta criminal de una mujer en una vivienda de Ciutat Meridiana, en el distrito de Nou Barris de Barcelona, que podría ser su pareja sentimental.

El cuerpo de la mujer fue localizado el domingo por la tarde aunque no fue posible su identificación ya que lo impedía el estado de descomposición del cadáver y el hecho de que se encontraba envuelto con varios plásticos.

La policía catalana está pendiente de la autopsia de los restos mortales, y una vez que la mujer esté plenamente identificada se podrá determinar con certeza la relación con el presunto autor del crimen. La investigación ha sido asumida por la División de Investigación Criminal (DIC) de la policía catalana.

Los Mossos esperan tener la confirmación de que el cuerpo encontrado es el de la mujer que vivía con él para poder tratar los hechos como un posible caso de violencia machista.

La mujer, si se confirma finalmente que es la compañera sentimental del detenido, hacía semanas que estaba muerta, según El Caso.

Algunos vecinos aseguraron que hacía mucho tiempo, incluso meses, que no veían a la posible víctima y que notaron el hedor que salía del piso, situado en la calle Perafita dee Ciutat Meridiana, en el distrito de Nou Barris. Sin embargo, estos remarcaron que no fueron ellos los que alertaron a la policía.

También indicaron que el detenido era una persona “problemática” y que había tenido varios problemas de convivencia con los vecinos de su edificio e incluso con algunos del bloque que se encuentra justo al lado.

El detenido pasará a disposición judicial en los próximos días y el juez que instruye el caso mantiene el secreto de las investigaciones.

Si las primeras hipótesis se acaban validando, este crimen de la calle de Perafita será el tercero de violencia de género de este 2025 ocurrido en Catalunya.