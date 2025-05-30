Feijóo convoca de nuevo a salir a la calle contra Sánchez

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, movió ayer ficha y, en su objetivo de sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa, convocó una manifestación para el próximo 8 de junio, al tiempo que llamó a los socios de Gobierno a apoyar una posible moción de censura ante la corrupción y la “mafia” que el Ejecutivo niega, aunque descartó que vaya a presentarla en solitario porque carece del apoyo parlamentario necesario. Por ello, Feijóo pidió a los partidos que le dieron la presidencia al socialista tras las elecciones de 2023 que sean “consecuentes” y se planteen apoyar una moción para “combatir la corrupción”, como hicieron hace ocho años contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Si no lo hacen, les advirtió, “la mayoría de los españoles decentes les hará cómplices de esta degradación” que hoy vive el Ejecutivo de Sánchez, que está “rodeado de corrupción”, con “más de una veintena de altos cargos de su entorno implicados en las distintas tramas”.

Sin embargo, el secretario general de Junts, Jordi Turull, rechazó apoyar una moción de censura con el Partido Popular. “¿Quiere nuestro apoyo para ir aún más en contra de la lengua catalana cómo han reconocido que han hecho estos días?”, se preguntó Turull a través de X. “Debe ser muy de la broma este señor”, criticó.

Fuentes de Moncloa negaron las acusaciones de corrupción lanzadas por el Partido Popular y descartaron que los socios de investidura de Pedro Sánchez vayan a apoyar una hipotética moción de censura. Asimismo, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, afirmó que Feijóo está “envalentonado” e ironizó que llame a una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dado que a su juicio sus políticas podría hacerlas perfectamente él. Horas más tarde, el presidente de Vox, Santiago Abascal, asistió a una protesta convocada a las puertas del Palacio de la Moncloa conta el “gobierno corrupto y criminal” de Pedro Sánchez y pedir a Feijóo, que rompa el “pacto” que a su juicio tiene el PP con el PSOE en la UE.