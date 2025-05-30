Israel incrementa su expansión en Cisjordania mientras ataca Gaza

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó ayer que el Gobierno de Israel ha aceptado la propuesta de alto el fuego que el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, junto con el presidente de EEUU, Donald Trump, enviaron al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Según medios israelíes, el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, comunicó su decisión en una reunión con las familias de los rehenes secuestrados por el grupo terrorista. Hamás, por su parte, anunció que recibió la propuesta y que está estudiando los detalles.

Mientras, Israel confirmó ayer la aprobación de 22 nuevos asentamientos en Cisjordania, la mayor expansión desde los Acuerdos de Oslo de 1993. El Gobierno israelí afirmó que esta decisión fortalece el control sobre “Judea y Samaria”, –utilizando el término bíblico para Cisjordania–, y afianza su “derecho histórico en la Tierra de Israel y constituye una respuesta contundente al terrorismo palestino”. El ministro de Defensa, Israel Katz, declaró que es “una medida estratégica que impide el establecimiento de un Estado palestino”.

Actualmente unos 700.000 colonos judíos viven en asentamientos en Cisjordania –algunos considerados legales por Israel y otros no–, aunque según el Derecho Internacional esta práctica es un crimen de guerra. La mayoría están instalados en el Área C de Cisjordania, la región más poblada y controlada administrativamente y militarmente por Israel.

Por su lado, Reino Unido condenó ayer la aprobación de los asentamientos, al considerar que supone “un obstáculo deliberado para la creación de un Estado palestino”.