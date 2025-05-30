La jueza procesa al novio de Ayuso por fraude fiscal y falsificación

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un juzgado de Madrid ha propuesto juzgar a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude contra Hacienda y falsedad documental. Inmaculada Iglesias, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, dictó ayer un auto de pase a procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento– contra González Amador y otros cuatro empresarios, por un presunto fraude fiscal de 350.591 euros y falsedad documental, y archivó la causa contra Javier Gómez Fidalgo, abogado fiscalista de la pareja de Ayuso.

En el auto, la jueza indica que González Amador presentó autoliquidaciones no veraces en el Impuesto de Sociedades entre 2020 y 2021, de forma “consciente y voluntaria”. El acusado anunció que recurrirá este auto y denunció que se ha producido una “lesión irreparable” de varios derechos fundamentales como la presunción de inocencia o el derecho a defensa.

Respecto a los correos con la Fiscalía, el abogado de González Amador, Carlos Neira, declaró el martes que recibió el permiso de su cliente para pactar con la Fiscalía y resolver la investigación, aunque no hablaron del contenido del correo. La pareja de Ayuso reiteró ayer que su abogado redactó y envió el correo –en el que se ofrecía a reconocer los hechos a cambio de un pacto con la Fiscalía– sin su conocimiento.

La líder de Más Madrid, Mónica García, celebró en sus redes sociales que “el Conseguidor de Quirón va pa’lante”, mientras que el PSOE de la Comunidad de Madrid manifestó que Isabel Díaz Ayuso tiene “muchas explicaciones que dar” por “el ático de lujo pagado con dinero defraudado a Hacienda”. El PP, por su parte, defendió que la causa no tiene nada que ver con el Ejecutivo autonómico.

A prisión el ex número 2 de Interior del PP y el ‘hacker’ Alcasec

La jueza ordenó ayer el ingreso en prisión provisional de Francisco Martínez, número 2 del ministerio de Interior entre 2013 y 2016 con el Partido Popular, y al ‘hacker’ conocido como Alcasec, por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo y descubrimiento y revelación de secretos, al tener una presunta vinculación con una red de ciberataques que habría conseguido datos sensibles de millones de ciudadanos. Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Francisco Martínez por la ‘operación Kitchen’.