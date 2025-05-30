La Justicia de EEUU avala la transparencia de Grifols

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Grifols anunció anoche que el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York ha rechazado la solicitud de Gotham City Research para archivar la demanda presentada por Grifols. El juez Lewis J. Liman dictaminó que existen indicios suficientes para continuar el procedimiento por difamación contra Daniel Yu (fundador de Gotham) y su firma Gotham City Research, así como por cooperación necesaria (“aiding and abetting”) contra Cyrus de Weck y General Industrial Partners (GIP). Además, el Tribunal Federal rechazó expresamente el intento de los demandados de archivar el caso invocando las leyes anti-SLAPP del Estado de Nueva York, pensadas para proteger la libertad de expresión en litigios estratégicos, y denegó su petición de recuperar las costas legales. El auto judicial señala que Grifols alegó adecuadamente que el informe de Gotham contenía afirmaciones falsas, como por ejemplo la que sostenía que la empresa no había revelado un préstamo de 95 millones de dólares a Scranton Enterprises, accionista de la compañía, cuando en realidad dicha información sí figuraba expresamente en todas sus memorias anuales presentadas en Estados Unidos y España, desde el año 2018 hasta 2022.