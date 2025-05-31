PP y Vox hacen del castellano lengua vehicular en la educación en Baleares

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La presidenta de les Islas Baleares, Marga Prohens, anunció ayer un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos de 2025. Una de las exigencias que el Ejecutivo balear ha concedido al partido de extrema derecha ha sido hacer que el castellano sea lengua vehicular en la educación para “garantizar su conocimiento en el sistema educativo”.

El acuerdo permite que los alumnos llegados a las islas en los últimos cuatro años no estén obligados a examinarse en catalán, y ambos partidos se comprometen a avanzar en el plan de elección de lengua.

Además, el requisito del catalán en la administración se reducirá o se eliminará en plazas difíciles de cubrir o que no traten con la ciudadanía, para no “penalizar el acceso a las bolsas públicas de empleo. Sin embargo, el texto asegura que el catalán “no desaparecerá, pero tendrá el mismo estatus que el castellano”.

El acuerdo también incluye cuestiones prioritarias para Vox, como la derogación de la ley de memoria histórica o la negativa a acoger a menores migrantes de otros territorios. Desde el Partido Socialista acusaron a Prohens de “asumir todos los postulados de la extrema derecha”.