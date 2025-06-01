Feijóo afirma ser un adalid de la defensa del catalán

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar las lenguas cooficiales en su beneficio político. “¡Ahora resulta que este tío va a defender más el gallego que yo!” declaró el líder popular ayer en un acto en Castelldefels. “Primero libertad lingüística en Catalunya y después hablamos de lo que queráis” manifestó, y aseguró que no iba a recibir “lecciones de defender el catalán por parte de políticos madrileños ni del independentismo”, después de que el PP presionara en la UE esta misma semana para evitar que el catalán, el euskera y el gallego fueran oficiales.

Feijóo también pidió rebelarse ante la “destrucción” de Sánchez, y aseguró que España nunca ha tenido “un Gobierno tan débil”, mientras que la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, dijo que el “sanchismo” recoge en sus políticas “los siete pecados capitales”.

Por otra parte, tres ministros del Gobierno se mostraron indignados ayer por las supuestas amenazas de un ex agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra Pedro Sánchez. Las supuestas amenazas son unos mensajes del excapitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, a uno de sus confidentes en los que se menciona la posibilidad de atentar contra Sánchez con el uso de una “bomba lapa” o la contratación de un “sicario venezolano”. Los mensajes fueron publicados por varios medios, aunque no hay grabaciones. Bonilla está actualmente contratado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid como gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud.

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, consideró “peligrosa” la amenaza del ex agente de la UCO, reiterando que está “pagado y contratado por la señora Ayuso”, mientras que el ministro de Transformación Digital, Óscar López, exigió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el cese de Bonilla por “fantasear con la muerte” de Sánchez.