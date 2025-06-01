Trump subirá hasta el 50% los aranceles para la importación de acero a partir del miércoles

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que los aranceles a las importaciones de acero impuestos el pasado marzo subirán del 25% al 50%, que entrará en vigor el próximo miércoles 4 de junio, y aclaró, más tarde, que el incremento también aplica al aluminio. “Vamos a subir del 25% al 50% los aranceles sobre el acero en los Estados Unidos, lo que asegurará aún más la industria en el país”, informó el mandatario en un mitin celebrado en una fábrica de U.S. Steel en la ciudad de Pittsburgh (Pensilvania).

El líder republicano celebró que el público del evento, lleno de trabajadores de esta industria, “entiende la palabra arancel mejor que la gente de Wall Street”, y señaló que “arancel” es su cuarta palabra favorita después de “Dios, esposa y familia”.

Según el presidente, en un principio pensó en incrementar estos gravámenes al 40% pero ejecutivos de la industria le pidieron que los subiera al 50%.

El anuncio de Trump tiene lugar apenas un día después de que una Corte de Apelaciones levantara el bloqueo del Tribunal de Comercio Internacional de buena parte de la política arancelaria de Trump sobre las importaciones de numerosos países. Este bloqueo no habría afectado a los gravámenes al acero sino a los anunciados el 2 de abril, que consisten en un arancel global del 10% para prácticamente todos los socios comerciales de EEUU. Además, también habría bloqueado a una proporción –que quedó congelada hasta julio para firmar acuerdos– que varía según el país en función de déficits y volúmenes comerciales y que la Casa Blanca etiquetó como “aranceles recíprocos”. En el mitin celebrado en Pittsburgh, el presidente se centró en celebrar la alianza a la que dio luz verde el pasado 23 de mayo entre la acería japonesa Nippon Steel y la estadounidense U.S. Steel.

Tres estudiantes de Lleida, a la espera de visado

Más de 200 universitarios catalanes, tres de ellos de Lleida, están pendientes de la administración Trump para obtener los visados necesarios para estudiar a los Estados Unidos el próximo curso. La UdL no tiene actualmente ningún estudiante en EEUU y para el próximo curso hay tres que tienen previsto hacer un Erasmus entre agosto y septiembre. Desde la universidad aseguran que no tienen ninguna información que indique que estos universitarios no puedan marchar, pero están a la espera de ver cómo evoluciona todo. Además de los tres estudiantes de la UdL, están a la espera 72 universitarios de la Politécnica de Catalunya, 71 de la Pompeu Fabra, 30 de la Autónoma, 28 de la de Barcelona, 10 de Rovira i Virgili y tres de la Girona. En total suman 217.

La UE carga contra la decisión y asegura que socava el diálogo

La Comisión Europea cargó ayer contra el anuncio de nuevos aranceles de Trump y recordó que no solo “aumenta los costes para los consumidores y para las empresas” a los dos lados del Atlántico, sino que “socava los esfuerzos en curso por llegar a una solución negociada”. Por otra parte, Trump aseguró que mantendrá conversaciones con el presidente de China, Xi Jinping, tras acusar al gigante asiático de “violar totalmente” el acuerdo para la rebaja de los gravámenes.