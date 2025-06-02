Israel bombardea dos centros de ayuda en Gaza que dejan más de 30 muertos

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Al menos 31 palestinos muerieron y unos 200 resultaron heridos ayer a manos de las fuerzas israelíes tras abrir fuego contra personas que se dirigían a un puesto de distribución de ayuda organizado por la Fundación Humanitaria para Gaza, la cuestionada nueva organización de asistencia concebida por Estados Unidos e Israel, en un incidente ocurrido en el oeste de Rafá, en el sur del enclave. Al respecto, el comisionado general de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, Philippe Lazzarini, denunció que los centros de distribución de ayuda para Gaza establecidos por esta fundación no son más que una “trampa mortal” para los ciudadanos del enclave como demuestra el “atroz crimen” con “muertos en masa” como el de este ayer. También se denunció un segundo incidente en otro centro de ayuda de esta fundación, esta vez en el eje de Netzarim, en el centro de la Franja de Gaza, que se saldó con un muerto y 14 heridos.

“Israel tiene que parar ya esta guerra inhumana. Los gazatíes, sus niños y niñas, merecen salud, educación y dignidad”, dijo ayer el ministro de Exteriore, José Manuel Albares, que instó a la comunidad internacional a “parar esta guerra” y aplicar la solución de dos Estados.