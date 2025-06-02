Ven “indecente” que Feijóo defienda ahora el catalán

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las palabras del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo del pasado sábado en el que afirmó ser un adalid de la defensa del catalán y se erigiera como el líder de la “política limpia” generó duras reacciones tanto por parte de las formaciones de izquierdas como de las fuerzas independentistas catalanas. El primero fue el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), que criticó que el líder del PP se autoafirmara como líder de la política limpia. “Hay que tener poca vergüenza”, dijo Urtasun, que recordó “trata que de erigirse como líder de las manos limpias, siendo él el presidente del único partido condenado por corrupción”. Asimismo, consideró “indecente” que Feijóo saliera a sacar pecho con el lema ‘Mafia o democracia’ para la manifestación de ayer (ver faldón) la misma semana que han mandado a la cárcel al antiguo secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido imputado.

Otro dirigente político que también criticó las palabras de Feijóo, en este caso las que se afirmaba como defensor del catalán, fue el secretario general de Junts, Jordi Turull. “El señor Feijóo yo diría que defiende el catalán como yo la unidad de España”, ironizó Turull, que le remarcó que la defensa del catalán “se demuestra con hechos” y le acusó de boicotear la oficialidad de las lenguas cooficiales en la Unión Europea. Precisamente, la pasada semana el PP presionó a la UE para evitar que tanto el catalán como el euskera y el gallego fueran reconocidas lenguas oficiales en las instituciones europeas. “Es absolutamente indigno que haya una persona que podía hacer que gallegos, vascos y catalanes ganasen derechos en Europa y se dedique a boicotear para que los pierda”, afirmó el líder de Junts en un acto en Sant Cugat del Vallès. Añadió que Feijóo “no está en condiciones de dar ninguna lección de nada” porque el PP siempre ha apoyado a quienes quieren aminorar y quieren hacer desaparecer el catalán, según él, por lo que ha asegurado que vive en una realidad paralela.