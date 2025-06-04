Decenas de muertos en las colas del hambre en Gaza

Palestinos con suministros de ayuda, en el Corredor de Netzarim, centro de la Franja de Gaza. - EFE/EPA/HAITHAM IMAD

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, denunció ayer los ataques mortales de Israel contra desesperados palestinos que intentaban acceder “a exiguas cantidades de ayuda alimentaria en Gaza” en los tres últimos días y que han causado al menos 62 muertos y cientos de heridos.

Las informaciones recibidas por el organismo de fuentes palestinas indican que el día 1 de junio hubo 32 muertos como consecuencia de tales ataques, 3 el lunes y 27 en la madrugada del lunes al martes, precisó a la prensa en Ginebra.

Mientras, las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron la muerte de tres militares, víctimas de una explosión en el norte de la Franja de Gaza.