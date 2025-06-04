Hallan los cuerpos de una pareja calcinados

Los agentes investigan el hallazgo de los cuerpos en un coche. - EFE/ XOÁN REY

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los investigadores trabajan en averiguar si el hallazgo de dos cuerpos calcinados en un coche en Campo Lameiro (Pontevedra) podría deberse a un caso de violencia machista, según informaron ayer fuentes próximas a la investigación.

Las labores para la identificación de los dos cadáveres tardarán “varios días”, pero se intenta concretar si se trata de una pareja de Moraña, municipio vecino, que convivía y que, en el caso de él, tenía varias denuncias por violencia machista puestas por la mujer y quebrantamientos de órdenes de alejamiento. Según La Voz de Galicia, la mujer era madre de cinco hijos y tenía una orden de protección contra su pareja.

El cuerpo de la mujer estaba dentro del coche y muy afectado por las llamas –apenas quedan sus huesos–, lo que está complicando su identificación.

Mientras, el cadáver del hombre, que se encontraba al lado del vehículo, también estaba quemado, pero su parte superior se encuentra menos afectada por las llamas.

Los investigadores sí han logrado identificar el vehículo en el que estaban ambos cadáveres, pero por ahora no se ha informado de quiénes son sus propietarios.