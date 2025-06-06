Sánchez cree que utilizar el catalán en la Conferencia de Presidentes es una muestra "de un país que integra y no excluye"

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, saludando al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, al inicio de la reunión de la Conferencia de Presidentes en el Palau de Pedralbes de Barcelona.Jordi Borràs / ACN

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha defendido que se puedan utilizar las lenguas cooficiales, por primera vez, en la Conferencia de Presidentes de Barcelona. "No podíamos decir otra cosa que sí. Es una prueba de un proyecto de país que integra y no excluye, que reconoce como activo la diversidad territorial de un gran país como España", ha dicho en una declaración institucional justo antes de que empiece la cumbre a los presidentes autonómicos en el Palau de Pedralbes. Sánchez ha apelado a la "responsabilidad compartida" y al "sentido de país" de los líderes de las comunidades autónomas. "Que se celebre una Conferencia de Presidentes es siempre una buena noticia. Es un espacio de diálogo, encuentro, discrepancia y, esperamos, también de acuerdo," ha concluido.

El presidente Sánchez ha afirmado que el hecho de que se celebre la Conferencia de Presidentes en Barcelona es un "reconocimiento hacia las instituciones históricas de Cataluña" y ha agradecido la "hospitalidad" de la sociedad catalana.

Después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya amenazado con abandonar la reunión si se interviene en las lenguas cooficiales y que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, haya confirmado que utilizará el catalán, el presidente del gobierno español ha defendido que, por primera vez, se pueda hablar en catalán, euskera y gallego y haya un sistema de traducción simultánea.

"Cuando recibimos la propuesta de algunos de los gobiernos autonómicos que tienen lenguas cooficiales, no podíamos decir otra cosa que sí. Es una prueba de un proyecto de país que integra y no excluye", ha reivindicado.

Sánchez ha recordado el papel que tuvieron las Conferencias de Presidentes durante la época de la pandemia y el esfuerzo que se hizo por el "diálogo, la empatía, la coordinación y la cooperación".

Y, en un contexto en que España "está demostrando que avanza de manera más sólida en comparación con otros países", Sánchez ha insistido en su propuesta de triplicar la inversión para construir vivienda pública para llegar a los 7.000 millones de euros en los próximos 5 años. "Apelo a la responsabilidad compartida y al sentido de país que tenemos todos los presidentes", ha dicho dirigiéndose a los líderes de las comunidades autónomas.

Según Sánchez, otros temas que se abordarán en la Conferencia de Presidentes son la financiación, la educación y la sanidad.