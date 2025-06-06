Ayuso se levanta de la Conferencia de Presidentes cuando Pradales empieza a intervenir en vasco

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abandonado la Conferencia de Presidentes en el momento en que el presidente vasco, Imanol Pradales, ha iniciado su intervención en su lengua. Ayuso ya adelantó que no pensaba utilizar la orejera de traducción simultánea de vasco y catalán –que se usa por primera vez en esta Conferencia- porque "en vez de promover el español, lo que hacen es utilizar el catalán para hacer provincianismo con el secesionismo catalán, que es una corruptela que no pienso pagar desde la Comunidad de Madrid." "O me lo dicen en español o saldré", advirtió. Fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran a la ACN que volverá a la sala cuando hayan terminado los discursos en catalán y vasco.

Es el segundo incidente del día relacionado con Ayuso este viernes. El primero se ha producido durante el saludo de los ministros a los presidentes autonómicos. Cuando la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha acercado a Ayuso, esta le ha preguntado: ¿"Seguro que quieres saludar a una asesina"? en referencia a las supuestas manifestaciones de la formación de la ministra, Más Madrid, sobre las muertes en las residencias de abuelos de Madrid durante la pandemia. Finalmente, tal como se puede ver en las imágenes captadas por los medios, una auxiliar de protocolo las ha separado.