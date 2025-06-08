Manifestación contra el rearme en Madrid al grito de “No a la OTAN”

Un momento de la protesta contra el rearme, ayer en Madrid. - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS

Centenares de manifestantes contra el rearme en Europa y contra un nuevo aumento del gasto militar hasta el 5% del PIB marcharon ayer, apoyados por Podemos, Sumar e Izquierda Unida, por el centro de Madrid al grito de “No a la OTAN” y “No a los presupuestos de guerra”.

La protesta se llevó acabo al mismo tiempo que en Tenerife hacía de escenario de la conmemoración del Día de las Fuerzas Armadas, en un desfile presidido por los reyes.