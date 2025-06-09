Israel ordena frenar el barco de Greta Thunberg con ayuda a Gaza

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) informó que hoy pondrá en marcha tres nuevos puntos de distribución de ayuda humanitaria en la Franja. Destacó que la distribución ayer fue “organizada y tranquila”, a pesar de que las Fuerzas Armadas israelíes reconocieron haber abierto fuego por “amenazas de Hamás” y de que fuentes palestinas aseguraron que hay al menos cinco muertos. Además, dijo que ayer distribuyó otras 17.000 cajas con alimentos.

El Ejército israelí, por su parte, mostró en una visita organizada para la prensa internacional a Gaza un túnel hallado bajo el hospital de Jan Yunis en el que dijo haber recuperado el cadáver de Mohammed Sinwar, al que califica como líder de Hamás en la Franja.

Asimismo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, “ordenó” a las Fuerzas Armadas israelíes que “actúen” para evitar que el barco con ayuda humanitaria Madleen, de la denominada Coalición de la Flotilla de la Libertad, en el que viaja la activista Greta Thunberg, pueda llegar hasta la Franja de Gaza para repartirla.