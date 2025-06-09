La CUP renueva logo y prioriza recuperar la representación en Lleida y Tarragona

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La CUP presentó ayer su nuevo logotipo, con mayor protagonismo de la estelada. Pretende marcar así el inicio de una nueva etapa política, en el acto de culminación del proceso Garbí, su asamblea general. Tuvo lugar en Capellades, donde el partido revalidó su apuesta por el proyecto municipalista como uno de sus pilares fundamentales. La formación se mostró “optimista” con sus posibilidades de entrar en el ayuntamiento de Barcelona en las próximas elecciones municipales, previstas para 2027, y se reivindicó como “la única candidatura con una propuesta de futuro en clave anticapitalista para la capital”. Asimismo, aspiró a revalidar la alcaldía de Girona y los resultados obtenidos por Guanyem Girona, mientras consideró una “máxima prioridad” recuperar la representación en Lleida y Tarragona, donde estuvo cerca de obtenerla en 2023.

El secretario general y coportavoz del secretariado nacional del partido independentista, Non Casadevall, definió a la CUP como “la izquierda de verdad y que no traiciona”. Criticó duramente lo que considera una izquierda “domesticada” y aseguró de que quieren liderar el “próximo embate” contra el Estado. Asimismo, subrayó que la CUP quiere combatir el giro que ha dado el mundo hacia la derecha.