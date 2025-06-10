Israel asalta el barco de la Flotilla de la Libertad

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ejército israelí interceptó ayer el barco Madleen, una embarcación de la Coalición de la Flotilla de la Libertad y que se desplazaba a la Franja de Gaza con un cargamento de ayuda humanitaria. El buque contaba con una docena de activistas a bordo –entre ellos la activista sueca Greta Thunberg y un voluntario español, Sergi Toribio– quienes denunciaron que fueron “secuestrados” porque el barco se encontraba en aguas internacionales.

Según indicaron fuentes del ministerio de Exteriores español, el Ejecutivo central ha convocado al encargado de negocios de la embajada israelí en España para protestar por lo sucedido.

La Coalición de la Flotilla de la Libertad hizo un llamamiento internacional a presionar a Israel por el asalto al buque humanitario.

Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aplaudió el abordaje “rápido y seguro” del Madleen y afirmó que los activistas detenidos tendrán que ver un vídeo sobre los crímenes cometidos durante los ataques del 7 de octubre de 2023 por Hamás una vez lleguen a puerto en Israel.

El Gobierno israelí defendió que el bloqueo a la entrada de ayuda a la Franja de Gaza es “legítimo” dado que supone “proteger a Israel y a todo el mundo libre de los terroristas de Hamás y de todos aquellos que lo respaldan”, al tiempo que destacó la labor de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, según sus siglas en inglés) a la hora de hacer un “reparto organizado” de la asistencia.

Mientras, según las autoridades de Gaza, una niña falleció ayer en la unidad de maternidad del hospital de Jan Yunis, ubicada en el sur de la Franja, debido a la desnutrición en el marco de la ofensiva de Israel sobre el enclave palestino, donde han muerto ya más de 54.900 personas.