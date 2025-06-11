Illa anuncia una inversión de 3.200 millones para ampliar el aeropuerto de El Prat

El Govern de Salvador Illa se reúne con la comisión técnica para la ampliación del aeropuerto de El Prat. - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Govern de la Generalitat pactó ayer con el ministerio de Transportes y AENA la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat con una inversión de 3.200 millones de euros para alargar la tercera pista. El plan incluye construir la terminal satélite, remodelar la T1 y la T2 y compensaciones medioambientales.

El president de Catalunya, Salvador Illa, anunció el acuerdo desde el Palau de la Generalitat tras reunirse con la comisión técnica. Illa considera la ampliación como una “condición sine qua non” para “recuperar liderazgo” tanto en España como en Europa, y defendió el proyecto para tener una Catalunya “próspera, equitativa y competitiva”. Illa explicó que la previsión es que el plan directorio esté listo en 2028, para empezar las obras en 2030 y que en 2033 esté terminado el aeropuerto “del siglo XXI”.

El plan de ampliación responde a que el Govern considera que el aeródromo está llegando al “límite de su capacidad” y quiere tener un “aeropuerto intercontinental” que no obligue a los ciudadanos a tener que pasar por “Madrid, Londres o Frankfurt” para viajar por todo el mundo. El objetivo del Executiu es recuperar los 90 vuelos por hora –a diferencia de los 80 u 85 actuales– y alcanzar los 70 millones de pasajeros –55 en 2024–.

Illa confirmó que AENA invertirá 3.200 millones en el proyecto para alargar la tercera pista 500 metros. Es la pista más cercana al mar, y su extensión afecta a los espacios protegidos de La Ricarda (norte) y el Remolar-Filipines (sur), aunque según el grupo de expertos del Govern, el impacto medioambiental queda reducido con el nuevo plan. El president aseguró que la ampliación “respeta escrupulosamente los criterios medioambientales de la UE”, y el Govern afirmó que la Casa Gomis, situada en La Ricarda y propiedad del ministerio de Cultura, no se verá afectada.

La Comisión Europea manifestó que está “al corriente” del proyecto del aeropuerto, y que lo está “analizando”. El efecto ambiental es el principal argumento en contra de la ampliación por parte de varias entidades, entre ellas la plataforma ‘Zeroport’, que denunció que habrá “más contaminación y más turistización”.

Las principales instituciones del tejido económico y empresarial catalán, sin embargo, celebraron la ampliación “necesaria y estratégica” del aeropuerto, aunque reclamaron que haya “gobernanza compartida”.

ERC reclama sacar a AENA de la gestión

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, rechazó el proyecto y pidió “arrancar” la gestión de “las manos de AENA”, a la que considera responsable de que Catalunya no tenga “un aeropuerto de primera”.

Junts acusa al Govern de “obviar” al Parlament

La portavoz de Junts, Mònica Sales, criticó al Govern por presentar el proyecto sin escuchar “al Parlament ni al principal grupo de la oposición”, y afirmó que “el punto de partida” debería ser el “traspaso integral” del aeropuerto a la Generalitat.

Los Comuns califican el plan de “despropósito”

La presidenta de los Comuns en Barcelona, Janet Sanz, señaló que ampliar el aeropuerto es un “despropósito” y denunció la hipocresía del PSC con el turismo.

El PP apoya la ampliación pero no se fía del PSC

El portavoz del PP, Juan Fernández, afirmó que el aeropuerto “debe ampliarse”, pero aseguró que “no se fía” del Govern de Salvador illa.