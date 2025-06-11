Milei alaba a Netanyahu en su ofensiva mortal contra la Franja

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró ayer durante una reunión celebrada en Jerusalén ante el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que si Israel gana la guerra contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, esto será “una victoria para todo el mundo occidental”. Por su parte, Netanyahu encomió al presidente argentino “por la economía de mercado que dirige en su país, que ha contribuido en gran medida a su prosperidad y ha logrado cambios”.

Mientras, continúa la ofensiva israelí en la Franja de Gaza y la polémica en torno a la Flotilla de la Libertad. La activista sueca Greta Thunberg, que fue deportada ayer tras el abordaje en aguas internacionales de la embarcación rumbo a Gaza, acusó al Gobierno de Israel de secuestrar a la tripulación del ‘Madleen’. Pese a todo, dijo a su llegada a París que “la verdadera historia es que hay un genocidio en marcha en Gaza”. El español Sergio Toribio, que viajaba en la Flotilla de la Libertad dijo, al aterrizar en Barcelona, que lo sufrido por el grupo es “un ataque ilegal”.