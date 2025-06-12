Santos Cerdán anuncia su dimisión como secretario de Organización del PSOE y abandonará el escaño en el Congreso

Publicado por agències Creado: Actualizado:

El hasta ahora secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha anunciado este jueves su dimisión de los cargos orgánicos del partido y la renuncia a su escaño de diputado en el Congreso de los Diputados. Lo ha hecho pocas horas después de la publicación del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) -incluido en el sumario del 'caso Koldo'– que lo señala como el encargado de gestionar el pago de comisiones ilegales por licitaciones de obra pública. En un comunicado, Cerdán ha afirmado que adopta la decisión porque cree que es "lo mejor" para el PSOE y ha reiterado su inocencia. "Espero poder dedicarme en exclusiva a mi defensa", apunta.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge transcripciones de conversaciones en las que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y su mano derecha, Koldo García, supuestamente discuten sobre el cobro de 620.000 euros en comisiones ilegales por adjudicaciones de obras en Murcia y de un inmueble, así como de 450.000 más pendientes de abonar por obras en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat. Según la UCO, Santos Cerdán se encargaba de "gestionar los supuestos pagos" de estas comisiones. El informe también apunta que Cerdán ordenó a Koldo García que introdujera dos papeletas de manera fraudulenta en las primarias del PSOE del 2014 que ganó a Pedro Sánchez.

El informe recoge fragmentos transcritos de ocho conversaciones de 2019, 2021, 2022 y 2023 entre Ábalos, Koldo y Santos Cerdán en las que, según la Guardia Civil, los dos primeros hacen una recapitulación "de las cantidades económicas que se les debe en los dos" y "unen a estas cantidades adjudicaciones concretas que han podido ser identificadas".

Según el documento, las conversaciones grabadas por Koldo "discurrían siempre por la exigencia de una cantidad de dinero que se les debía". "Ábalos, y por extensión Koldo, generaban una deuda con Acciona por supuestas adjudicaciones fraudulentas, y Santos se encargaba supuestamente de gestionar la cantidad y los pagos".

620.000 euros

En este sentido, la UCO sostiene que estas actuaciones "habrían permitido la manipulación de los procesos de contratación". "Koldo se valía, supuestamente, del entonces presidenta de Adif, Isabel Prado de Vera, y del director general de Carreteres, Javier Herrero". Y en total, según el informe, "las contraprestaciones económicas de Acciona percibidas por Ábalos y Koldo y gestionadas por Santos ascenderían a 620.000 euros, si bien a criterio de Koldo todavía quedarían 450.000 euros pendientes de abono.

De estos, 550.000 euros corresponden a la licitación del proyecto 'El Mayor' para el soterramiento de la red arterial ferroviaria de Murcia por un importe de 158.801.001,18 euros, así como de las obras de construcción de la plataforma del Corredor Mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería, por un importe de 121.196.732,32 euros. Los 70.000 euros restantes, según el informe, están vinculados "al bajo de un inmueble que no ha sido asociado por Koldo a ningún expediente concreto".

Así, en una conversación, Koldo se dirige a Cerdán, con quien discute sobre las deudas, "y parece que el mismo Santos es la persona encargada de gestionar los supuestos pagos". En este sentido, la Guardia Civil incluye una conversación del 21 de enero del 2021, donde "Koldo volvió a conversar con Santos y Ábalos" y dio "un repaso detallado de los pagos efectuados hasta la fecha".

No expresar determinados hechos en voz alta

Durante el transcurso de esta conversación, según la UCO, "Santos interrumpió varias veces" el diálogo "para evitar que determinados extremos fueran expresados en voz alta, mostrando una clara intención de preservar la discreción sobre lo que se trataba". Según el informe, "esta actitud evidencia un intento de dotar de seguridad los hechos que se estaban abordando en la conversación". "Koldo, no quiero que hables de eso, que no se habla," transcribe la Guardia Civil.