Pedro Sánchez pide perdón tras estallar el escándalo: “No debimos confiar en él”

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió ayer “perdón” a la ciudadanía por haber confiado en la integridad del hasta ahora secretario de Organización del partido, Santos Cerdán. “Pedimos perdón, no debimos confiar en él”, dijo en una rueda de prensa en la que reveló que exigió la renuncia del que era su ‘número tres’ y que pondrá en marcha tanto una auditoría externa sobre las cuentas del PSOE como una reestructuración de su ejecutiva federal.

Con el semblante serio, Sánchez compareció en la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid para dar explicaciones tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que relaciona al hasta ayer secretario de organización de los socialistas con el cobro de comisiones ilegales. Ante los periodistas, el líder socialista reconoció su “profunda decepción” y su error al creer las explicaciones que le había dado.

En este contexto, Sánchez lamentó que desde el PSOE y él como secretario general no debieron “confiar en él”: “En este mundo no existe la corrupción cero, pero sí debe existir la tolerancia cero cuando esta se produce”.

Sánchez repitió en varias ocasiones que no conocía el informe de la UCO hasta ayer por la mañana, insistiendo también en que Santos Cerdán defendió su inocencia, aunque señaló que “tendrá que ser la Justicia quien dirima esta cuestión”.

En cualquier caso, el líder de los socialistas expresó su “enorme decepción” con Santos Cerdán más allá del recorrido judicial y también defendió que el PSOE colaborará con la Justicia en los supuestos que puedan haber afectado a casos de adjudicaciones.

Asimismo, avanzó que impulsará una reestructuración de la comitiva federal socialista, en la que él permanecerá como ‘número uno’ del partido. Lo hará en un comité federal –el máximo órgano entre congresos– que el partido tiene previsto celebrar el próximo 5 de julio en Sevilla, según explicó. No obstante, no avanzó quién ocupará el cargo de Cerdán ni qué otros cambios hará.

Lo que sí hizo fue descartar que vaya a convocar elecciones generales anticipadas, ya que consideró que el Gobierno está “sufriendo de manera evidente un asedio por parte de la oposición sobre una multitud de cuestiones que nada tienen que ver con la realidad”.

En ese sentido, defendió que en el Ejecutivo toman medidas y actúan cuando encuentran “indicios sustantivos y materiales”, mientras que otras “organizaciones políticas amparan y ocultan”, en clara alusión al PP. “Mi intención será concurrir a los comicios cuando tocan, en 2027”, zanjó Sánchez.

Feijóo exige comicios y rechaza presentar una moción de censura

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió ayer elecciones tras las “insuficientes” y “decepcionantes” explicaciones de Pedro Sánchez sobre el papel del exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán, aunque por el momento descartó que su partido vaya a presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno.

En rueda de prensa, Feijóo explicó que, puesto que no cuenta con los apoyos necesarios, no es momento de la moción porque no quiere darle “un balón de oxígeno” a Sánchez para que lo ratifiquen como presidente del Gobierno. “No voy a ser cómplice como sus socios para volver a ratificar al señor Sánchez como presidente”, zanjó Feijóo, minutos después de la comparecencia del presidente del Gobierno para dar explicaciones, tras la dimisión del número tres del PSOE, Santos Cerdán.Mientras, el líder de Vox, Santiago Abascal, tildó a Sánchez de “sinvergüenza” y le preguntó si “también va a hacer una auditoría a su familia”. Además, exigió a Feijóo que presente una moción de censura.