Asesinada una congresista en Minnesota en un “crimen político”

La congresista demócrata por el estado de Minnesota y expresidenta de la Cámara de Representantes estatal, Melissa Hortman, fue asesinada ayer junto a su marido tras recibir varios disparos en su domicilio efectuados por un individuo disfrazado de policía que sigue a la fuga, según anunció el gobernador del estado, Tim Walz, en lo que describió como un “asesinato por motivos políticos”.

Las fuerzas de seguridad habrían identificado al cierre de esta edición a un sospechoso que también habría disparado contra el senador estatal demócrata John Hoffman y a su mujer. Ambos están heridos y tuvieron que ser sometidos a una intervención de emergencia. Su pronóstico es reservado pero “optimista, con cautela”, explicó el gobernador.

La Policía recibió un primer aviso en torno a las 02.00 de la madrugada, hora local, sobre un incidente a tiros en el domicilio de los Hoffman, en la localidad de Champlin.

Siguiendo el protocolo habitual, los agentes se acercaron hora y media después al domicilio de los Hortman en Brooklyn Park, a unos 10 kilómetros de distancia encontraron a un individuo disfrazado de agente de Policía y al lado de un coche patrulla con las luces puestas, parte de su ardid para convencer al matrimonio de que abriera la puerta, según estiman por ahora fuentes de la investigación. En un momento dado, el falso agente, que portaba un chaleco antibalas, se enzarzó en un tiroteo con los policías antes de darse a la fuga.

El presidente de EEUU, Donald Trump, fue informado sobre el tiroteo, según confirmó su portavoz, Karoline Leavitt, y lamentó un “terrible ataque dirigido contra congresistas estatales”. Trump afirmó que la fiscal general, Pam Bondi, y el FBI lideran la investigación, y añadió que cualquier persona involucrada “será procesada con todo el peso de la ley”. “Esta violencia tan horrible no será tolerada en los Estados Unidos de América. ¡Que Dios bendiga a la gran gente de Minnesota, un lugar verdaderamente maravilloso!”, continuó el comunicado.

Trump decide pausar las redadas a migrantes

El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha decidido pausar su campaña de redadas a discreción contra migrantes en determinados sectores económicos ante su aparente preocupación por la creciente impopularidad de estos métodos, según adelantó el viernes el diario The New York Times.

La decisión apunta a que esta campaña de arrestos a discreción para tratar de deportar a inmigrantes a gran escala está perjudicando a centros de trabajo en el sector de agricultura (incluyendo acuicultura y plantas empacadoras de carne), restaurantes y hoteles y a circunscripciones electorales cuyo apoyo Trump quiere conservar de cara a las legislativas de 2026.Paralelamente, Trump tenía previsto celebrar su 79 cumpleaños con un desfile militar sin precedentes en Washington, que conto con vehículos blindados, helicópteros y cerca de 7.000 tropas.El evento, con un precio estimado de 45 millones de dólares, coincidía con el 250º aniversario del Ejército estadounidense.