Jordi Turull asegura que Junts “aprovechará la debilidad socialista ante el caso Cerdán”

El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, aseguró ayer que el partido no rehuirá “la toma de decisiones ni ninguna responsabilidad” ante la “sacudida” política provocada por el caso de presunta corrupción del ya exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán.

Durante el Consell Nacional del partido, Turull admitió “sorpresa” ante los “hechos gravísimos” de los que se acusa a la hasta ahora mano derecha de Pedro Sánchez, y que era también el negociador del PSOE con Junts. Por ello, Turull dijo que confía en que se convoque “en breve” una reunión para valorar el “nuevo escenario”. Según dijo, Junts actuará para “convertir los problemas en oportunidades, y las crisis en motivos de aceleración de cambios”, aprovechando la “debilidad” del Estado. “Esta es una crisis del sistema político español, de ellos, nosotros en Madrid no tenemos amigos, sino intereses”, apuntó.

Defendió que “cuando conviene” se activan todos los recursos para “impedir” que el partido de Carles Puigdemont alcance cotas de poder. En este sentido, mencionó el pacto en Barcelona entre los socialistas y el PP que hizo alcalde a Jaume Collboni, o la situación “en algunas diputaciones de Catalunya”, así como el hecho de que Toni Comín no haya podido ocupar el escaño en el Parlamento Europeo. “Nuestro objetivo es Catalunya y aprovechar evidentemente las debilidades del Estado español. Las decisiones que tomaremos y tendremos que tomar las haremos priorizando el país, por el bien del país, y no por quedar bien”, argumentó.

Por otra parte, Koldo García, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, calificó de “amargados de mierda” a Cerdán y a un empresario afín a este último por estar en Madrid “de fiesta en fiesta gastándose la pasta”. “Qué asco me dan”, le escribió a su entonces mujer.

Así lo recoge la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe de 490 páginas entregado al juez del ‘caso Koldo’, y que provocó que el propio Cerdán abandonase el jueves su puesto en el PSOE.

Las tres semanas que quedan hasta la reunión del Comité Federal socialista anunciada por Pedro Sánchez, tras la dimisión de Santos Cerdán, van a estar plagadas de especulaciones, pero hay una hipótesis que Moncloa descarta en cualquier caso: no se abrirá la puerta a un adelanto electoral.