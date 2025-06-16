Decenas de arrestos en protestas contra el “autoritarismo” de Trump

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Las multitudinarias protestas que llenaron el sábado las calles de Estados Unidos contra el “autoritarismo” del presidente, Donald Trump, se saldaron con la detención de decenas personas en diversas ciudades del país, aunque no hubo altercados mayores y la jornada transcurrió de manera pacífica en líneas generales. Diversas organizaciones convocaron ayer 2.000 manifestaciones en los 50 estados de EEUU bajo el lema “No Reyes”, mientras en Washington D.C. se celebraba el polémico desfile militar para conmemorar el 250 aniversario de las Fuerzas Armadas, efeméride que coincidió con el 79 cumpleaños de Trump. El evento atrajo a miles de personas.

En Las Vegas, donde se congregaron unos 8.000 manifestantes, 15 personas fueron detenidas, cuatro de ellas menores, por delitos como agresión con un arma mortal o posesión de un arma peligrosa. En Nashville (Tennessee), la Policía detuvo a un manifestante que tapaba su rostro con una máscara y que llevaba lo que parecía ser un arma de fuego, además de una pancarta en la que se leía “No me pises”. Los agentes de Culpeper (Virginia) arrestaron a un hombre que conducía de forma temeraria entre los manifestantes cuando estos abandonaban la protesta.

Buscan al sospechoso del asesinato de la congresista

Las fuerzas de seguridad continuaban buscando ayer al responsable del asesinato de la congresista del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Minnesota Melissa Hortman y su marido, asesinados el sábado, y ayer informaron del hallazgo de un segundo vehículo del sospechoso. El coche fue localizado en el condado de Sibley, tras comprobar que pertenecía al sospechoso, Vance Boelter. La Oficina del Sheriff informó de esta noticia y concretó que estaba en la 301ª Avenida, varios kilómetros al este del domicilio de Boelter. “Sospechoso no localizado. Mantengan sus puertas cerradas y vehículos resguardados. Las fuerzas de seguridad se dirigen a la zona para realizar registros”, explica la nota oficial, recogida en el diario Star Tribune. La Oficina Federal de Investigación (FBI) ofrece una recompensa de 50.000 dólares por información que lleve a la detención del sospechoso, de 57 años, que trabajaba en una empresa de seguridad.