Detenido el sospechoso de matar a una legisladora demócrata

El sospechoso de haber asesinado a tiros a la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, la demócrata Melissa Hortman, y a su esposo fue detenido en la madrugada del domingo al lunes y permanece bajo custodia, según informaron las autoridades estatales.

El sospechoso, identificado como Vance Luther Boelter, fue detenido en un bosque cercano a su casa y está acusado también del ataque al senador estatal John Hoffman y a su esposa, que resultaron heridos.

Los ataques a ambos políticos y a sus cónyuges tuvieron lugar en la madrugada del sábado y, tras dos días de intensa búsqueda, unidades de policía y alguaciles hallaron un coche del sospechoso y efectos personales antes de dar con él en un bosque cercano a su residencia.

Boelter primero atacó a tiros al senador estatal demócrata John Hoffman y a su esposa, que resultaron heridos, y posteriormente mató a la legisladora Melissa Hortman, también demócrata, y a su marido en un suburbio de Brooklyn Park.

De 57 años, director de una empresa de seguridad y predicador, Boelter perpetró los ataques por motivos políticos, según el gobernador de Minesota, el demócrata Mike Walz.

El sospechoso se hizo pasar por un agente del orden para cometer los ataques y se disfrazó con una máscara de látex.

Los investigadores creen que Boelter en principio actuó solo y han encontrado una lista con una decena de nombres de legisladores demócratas y defensores del derecho al aborto que supuestamente eran objetivos a los que quería atacar.