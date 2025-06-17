Israel e Irán aumentan la escalada bélica en el 4º día de bombardeos

Vehículos circulan por una autopista de Teherán mientras se eleva humo al fondo desde una refinería. - EFE/ ABEDIN TAHERKENAREH

Las Fuerzas Armadas israelíes siguieron ayer atacando objetivos en el centro de Irán en la cuarta jornada de hostilidades. Uno de los objetivos elegidos ayer fue la sede de la televisión pública iraní en Teherán, IRIB, cuando esta estaba emitiendo en directo.

“La radiotelevisión de la propaganda y el odio del régimen iraní ha sido golpeada por las Fuerzas de Defensa de Israel tras una evacuación a gran escala del vecindario de la zona”, indicó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un comunicado oficial.

Por otra parte, las autoridades israelíes elevaron a 24 los muertos y a 592 los heridos, entre ellos diez en estado grave, por los ataques de Irán que han podido eludir la denominada “Cúpula de Hierro” antiaérea, antes de agregar que hasta ahora se han identificado 30 lugares en los que han impactado proyectiles. Además, cifró en 370 los misiles balísticos lanzados por Teherán, además de “cientos” de aparatos aéreos no tripulados.

Mientras, las autoridades de Irán informaron que han puesto bajo custodia a cerca de una treintena de personas por supuestos vínculos “con el terrorismo del régimen sionista” desde que a finales de la semana pasada comenzaran los ataques del Ejército de Israel contra territorio iraní.El conflicto estalló después de que el Israel lanzara numerosos bombardeos el viernes contra altos cargos militares, edificios civiles e instalaciones nucleares iraníes –ataques contra territorio iraní que han continuado desde entonces–, tras lo que Irán ha respondido con diversas oleadas de ataques con misiles y drones contra territorio israelí.

Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó, en el marco de la Cumbre del G7 en Canadá, que “Irán no está ganando esta guerra” contra Israel y señaló que Teherán debe negociar para buscar una solución antes de que sea demasiado tarde.

De su lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que Israel “tiene el derecho a defenderse” y acusó a Irán de ser “la principal fuente de inestabilidad en la región”.