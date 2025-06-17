Trump amenaza con matar al líder supremo del régimen iraní y recuerda que la "paciencia" de los EE.UU. se acaba

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un discurso delante del Congreso de los EE.UU.Captura de imagen de la retransmisión del Congreso de los EE.UU.

Donald Trump ha amenazado este martes con matar al líder supremo del régimen de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, en medio del enfrentamiento que el país del Oriente Medio mantiene con Israel, con intercambio de misiles y víctimas a cada bando. Este enfrentamiento es paralelo a las negociaciones de los EE.UU. con el Irán para definir el estatus nuclear del régimen islamista, un estatus que el presidente norteamericano no quiere que incluya el arma atómica. En una publicación en la red Truth Social Trump ha escrito: "Sabemos exactamente dónde se esconde el nombrado líder supremo. Es un objetivo fácil, pero está seguro, allí. No le quitaremos (matarlo!), al menos por ahora no. Pero no queremos misiles contra civiles o soldados americanos. Nuestra paciencia se acaba".

Esta mañana Trump se ha marchado de la cumbre del G7 por la escalada del conflicto en el Oriente Próximo a raíz de los enfrentamientos entre Israel e Irán. Si bien el presidente de Francia, Emmanuel Macron, había dicho que Trump se marchaba para trabajar en un alto el fuego entre los dos países, el mismo Trump lo ha desmentido. "Es mayor que eso", ha dicho también a Truth Social.

En la cumbre celebrada en el Canadá, los líderes del G7 han acordado una declaración conjunta en que acusan a Irán de ser "la principal fuente de inestabilidad regional" y defienden el "derecho de Israel a defenderse". Con todo, las potencias reclaman la "resolución" de la crisis con una "desescalada" de las hostilidades, incluido un alto el fuego en Gaza.