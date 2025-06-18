Dimite el “número 3” de Montero tras ser acusado de cobrar “mordidas”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), José Antonio Marco Sanjuán, presentó ayer su dimisión alegando “motivos personales”. La salida del que fuera el “número tres” de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se produce después de varios medios informaran a acerca del presunto cobro de “mordidas” del hasta ahora presidente del Tribunal Económico Administrativo Central a un empresario a cambio de anularle multas. Segú el diario El Debate, un empresario admitió haberle pagado más de 100.000 euros en sobres a cambio de que le anulara reclamaciones contra su empresa planteadas ante el TEAC. Montero negó ayer en la sesión de control al Gobierno en el Senado que la salida del que fuera su “número tres” se debiera a un caso de corrupción cuando el PP vinculó su dimisión con los casos ligados a la trama Koldo.