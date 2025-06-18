Sánchez dice a Feijóo que el único "adelanto" que habrá es el de las sentencias de los casos que afectan al PP

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que el único "adelanto" que habrá próximamente es el de las sentencias de los casos de corrupción que afectan al PP y que podrían estar listas "a la vuelta del verano". En la primera sesión de control celebrada desde las que precipitaron la caída del secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, Feijóo ha acusado a Sánchez de liderar una "mandada corrupta" y de estar "profundamente atrapado". El líder de la oposición también ha extendido la mano a los socios del PSOE y les ha dicho que sólo le faltan "cuatro votos" para que una moción de censura sea viable. "Ahora sus socios tienen que escoger si quieren seguir en la trama", ha remachado dirigiéndose al PNV, Juntos, ERC y el BNG.

En línea de lo que ha defendido los últimos días, Sánchez ha proclamado ante la cámara que la "corrupción cero no existe", pero que al PSOE lo expulsan cuando tienen indicios. "A diferencia de Ustedes, que expulsan a los que denuncian la corrupción, y si no que le pregunten al señor Pablo Casado", ha destacado dirigiéndose a Feijóo y el PP. Según ha reconocido, las informaciones sobre Santos Cerdán han sido "dolorosas", pero no "taparán" lo que considera un momento "extraordinario" en términos económicos y de convivencia.

"El señor Feijóo, que no es presidente del gobierno, no porque no puede, sino porque no quiere, ahora no presenta una moción de censura porque otros no quieren... Ustedes no se renuevan, se repiten", ha manifestado el presidente. Acto seguido, ha recordado las investigaciones sobre la pareja y el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, así como los escándalos que afectan altas comunidades gobernadas por el PP, como Andalucía, Galicia o la Comunidad Valenciana. "El PP es una enciclopedia de corrupción por capítulos autonómicos", ha concluido.

Les acusaciones de Sánchez han sido respuestas por la bancada popular por gritos de "dimisión, dimisión," mientras que los diputados del PSOE y los ministros presentes en la sesión han acabado de pie aplaudiendo al presidente. "Señoras y señores diputados, los pido calma, y apelo al presidente del grupo popular para que ponga orden en su grupo, no es posible que no se deje intervenir a las personas del gobierno o los otros grupos", los ha avisado a la presidenta de la cámara baja, Francina Armengol.

El PP lo considera "máximo responsable"

En sus preguntas, Feijóo ha avisado a Sánchez de que él no es "la víctima" del caso Koldo y de Santos Cerdán, sino el "máximo responsable" de sus prácticas. ¿"La única carta que los españoles esperan de Usted es la de dimisión, piensa escribirla o ya no le queda nada de respeto por los españoles"?, lo ha inquirido antes de reprocharle que esté en todas las portadas de la prensa Europea. "Dígame desconfiado, pero algo me dice que no defiende la moción de censura por mi bien, pero tranquilo, no me faltan ganas, sino cuatro votos, y si aparecen no lo dudaré ni un instante, y quién sabe si aparecerán", lo ha avisado antes de acusarlo de "estar intentando volver a comprar a sus socios".

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha lamentado que los españoles paguen impuestos y otros "se los gastan en prostitutas". "Mientras su entorno robaba, señor Sánchez, a los españoles se les apagaba la luz por sus políticas", ha aseverado diciendo que el presidente se mantiene en el cargo gracias a un acuerdo "entre clanes corruptos". "Es Usted uno indecente", le ha lanzado antes de levantarse y marcharse del hemiciclo sin escuchar la respuesta del jefe del ejecutivo.