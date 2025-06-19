Detenido un policía municipal tras asfixiar a un presunto ladrón

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha detenido a un agente de la Policía Local de Madrid que se encontraba fuera de servicio por matar de forma accidental a un hombre que le había robado el móvil en Torrejón. Falleció asfixiado cuando estaba siendo retenido. Aunque el presunto ladrón huyó a la carrera, el varón fue interceptado por el agente, que le retuvo en el suelo aplicándole un mataleón, es decir, una maniobra de sujeción por el cuello, hasta la llegada de la Policía Nacional.