Ábalos se ve utilizado por Cerdán y Koldo y su “dinámica previa”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos asegura que ha sido utilizado por Santos Cerdán y Koldo García, que “venían con una dinámica previa” de corrupción desde Navarra y le presionaron para influir en adjudicaciones de obras. En una entrevista con la Cadena SER mostró ayer su enfado por el trato que ha recibido del presidente del Gobierno y reveló que uno de los discos duros que le incautó la UCO contiene conversaciones con Pedro Sánchez y con varios ministros. “Soy un gilipollas”, el “imbécil de todo esto”, aseguró, antes de decir que Cerdán y Koldo “penetraron en el ministerio”, donde le “presionaron para tratar de influir” en las contrataciones. Insistió en que no se reconoce en los audios difundidos después de la publicación de un informe de la UCO que le relaciona con el cobro de mordidas en la concesión de obras públicas, negó la financiación ilegal en el PSOE o que haya cobrado comisiones. Sobre sus relaciones con las mujeres, se limitó a decir que nadie aguanta el análisis de su propia vida privada.

Horas antes, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, afirmó que no tiene “ningún motivo para dimitir” después de que el miércoles se descubriera que Santos Cerdán, poseía el 45% de Servinabar empresa investigada por las mordidas en adjudicaciones de obra pública, y el vicesecretario general del Partido Socialista Navarro, Ramón Alzórriz, dimitiera tras reconocer que su pareja trabajó en la empresa entre 2021 y 2024. Chivite, que forzó la dimisión de Alzórriz al perder la confianza en él, aseguró que está cumpliendo con su anuncio de actuar “caiga quien caiga”, al tiempo que insisitó en que “no hay indicios de ilegalidad en ningún informe”.

Desde Unión del Pueblo Navarro pidieron la dimisión de Chivite al estar “contaminada por Cerdán y Alzórriz”, mientras que en Podemos hay dudas sobre su continuidad en el Gobierno de Navarra.

■ La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió ayer la “gravedad” de los casos de corrupción vinculados al PSOE. Montero declaró que “pedir perdón no es suficiente” en el Congreso de Comisiones Obreras (CCOO), donde sustituyó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que anuló su agenda pública.

Montero prometió que el Gobierno abrirá “puertas y ventanas” para que no quede “un rincón sin luz”. Además, aprovechó para criticar la “hipocresía” del PP con los casos de corrupción, aunque aseguró que la ciudadanía “no quiere escuchar el tú más”

En relación a los audios de José Luis Ábalos y Koldo García hablando de repartirse prostitutas, Montero reiteró que las mujeres de izquierdas combaten “el machismo”.