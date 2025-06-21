La UCO registra Ferraz y clona los correos de Cerdán y Ábalos por orden del Supremo

Un agente de la UCO sale después de clonar el correo electrónico de Santos Cerdán en la sede del PSOE. - DIEGO RADAMÉS / EUROPA PRESS

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró ayer la sede del PSOE para clonar el correo electrónico del exsecretario de Organización del partido, Santos Cerdán, investigado por el cobro de mordidas en la concesión de obras públicas, a petición del Tribunal Supremo.

Además, reclamó al ministro de Transportes, Óscar Puente, el correo del extitular del ministerio José Luis Ábalos, incluido en la trama. Los agentes de la UCO llegaron a Ferraz por la mañana y estuvieron alrededor de tres horas en la sede del PSOE, que aseguró estar colaborando plenamente con la justicia.

La UCO accedió también a la sede de Adif y de la dirección general de Carreteras para requerir información y exigió la entrega de cinco y seis expedientes respectivamente sobre adjudicaciones de obra pública sospechosas de corrupción. Óscar Puente negó que hubieran registrado ni Ferraz, ni el ministerio de Transportes, ni Adif, ni la dirección general de Carreteras, y aseguró que “las entradas y los registros son otra cosa”.

Mientras, el instructor del ‘caso Koldo’ en el Supremo, Leopoldo Puente, imputó ayer a Santos Cerdán, autorizó a la UCO a investigar su patrimonio y le citó para declarar el próximo 30 de junio, después de que el ‘exnúmero 3’ del PSOE pidiera un aplazamiento de la declaración voluntaria del 25 de junio. El juez recalcó, sin embargo, que no será voluntaria al perder su condición de aforado al renunciar a su escaño en el Congreso.

El juez del Tribunal Supremo, además, pidió a la Audiencia Nacional que investigue “los indicios consistentes” contra la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero en presuntas adjudicaciones irregulares a constructoras, tras constatar que no puede investigarlos al no ser aforados.

Por otra parte, Santos Cerdán acudió ayer presencialmente al Congreso para solicitar una indemnización tras renunciar a su acta de diputado, que asciende hasta los 19.417 euros por los seis años en que ha mantenido su escaño. El PP anunció que pedirá a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, que paralice la indemnización, al considerar que “la ciudadanía no entendería que saliera con más dinero de los españoles tras cobrar mordidas por contratos públicos”.

En relación a la información de que Santos Cerdán poseía el 45% de las acciones de Servinabar 2000, una empresa investigada por las mordidas en adjudicaciones de obra pública, su administrador único, Joseba Antxon Alonso Egurrola, negó que Cerdán sea o haya sido nunca socio de la compañía y aseguró que no existe ninguna escritura que corrobore esta información.

Koldo recibió dinero de un empresario del PP

El informe de la UCO reveló que Koldo García, el antiguo asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, recibió 1.025 euros durante cuatro meses del empresario Jacobo Pombo, vinculado al PP.

Citan a declarar a Armengol el 8 de julio

El Senado, a petición del Partido Popular, citó a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a declarar el 8 de julio en la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’ por su encuentro con el empresario Víctor de Aldama.

Un concejal del PSOE cesa temporalmente

El concejal del PSOE en el ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Gómez Gámez, solicitó ayer el cese temporal de sus funciones para no “perjudicar la imagen del partido” mientras se resuelve su expediente por el informe de la UCO.

Aragonès llama a aprovechar la situación

El expresident de la Generalitat Pere Aragonès instó al Govern a “aprovechar las oportunidades” que brinda la aritmética parlamentaria actual del Congreso para influir en la política estatal.

Montero defiende las ausencias de Sánchez

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, afirmó que el presidente del Ejecutivo no “ha vaciado su agenda”, sino que está centrado en la OTAN, y evitó hablar sobre Cerdán y Ábalos.