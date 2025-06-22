Israel insiste en sus ataques contra las instalaciones nucleares iraníes

Una mujer iraní herida en un ataque israelí es tratada en el hospital Rasoul Akram de Teherán. - EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

El Ejército israelí confirmó ayer que sus aviones de combate volvieron a atacar las instalaciones nucleares de Isfahán, en el centro-oeste de Irán, por segunda vez desde el inicio hace ocho días del conflicto con la república islámica. El ataque contra Isfahán formaba parte de una serie de operaciones nocturnas protagonizadas por medio centenar de aviones de combate israelíes contra decenas de objetivos dentro de Irán.

El primer ataque contra Isfahán, ocurrido nada más comenzar el conflicto, afectó a varias secciones críticas, incluida la infraestructura de conversión de uranio y laboratorios, según las FDI. El segundo de este sábado ha ido dirigido contra una “instalación de producción de centrifugadoras” y parte de la defensa aérea de las instalaciones.

Además, ayer hubo nuevos bombardeos de Israel sobre Irán que se cobraron la vida de al menos tres altos cargos de la Guardia Revolucionaria de Irán en apenas doce horas. El ministerio de Salud de Irán confirmó, por su parte, que al menos 430 personas han muerto y más de 3.500 han resultado heridas por los ataques israelíes.

Asimismo, confirmó la muerte del científico Isar Tabatabai-Qamsheh, vinculado al programa nuclear de la República Islámica. Mientras, un turista alemán fue detenido acusado de espionaje.

Por otra parte, un avión no tripulado iraní alcanzó ayer un edificio residencial en Israel, sin que se reportaran heridos, en lo que se trata del primer impacto confirmado de un dron desde el comienzo del conflicto entre ambos países desatado hace una semana.

El presidente francés, Emmanuel Macron, indicó, tras recibir una llamada del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, que las conversaciones entre ese país y las naciones europeas se van a “acelerar” para buscar una salida negociada a la guerra con Israel.

Por su parte, el ministerio de Defensa informó de la llegada a España de un segundo avión con españoles que se encontraban en Israel e Irán que había solicitado volver a España dando por completada su repatriación.