Trump reprocha a España su poca aportación en defensa a la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó el viernes contra España y le reprochó su poca aportación en defensa a la OTAN. “La OTAN tendrá que hablar con España. Ha sido un país que siempre ha pagado muy poco. O eran buenos negociadores o no hacían lo correcto. Creo que España debe pagar lo mismo que todo el resto de países”, señaló. Trump replicó así la negativa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez de comprometerse a invertir un 5% del PIB en defensa y alertando de que el nuevo objetivo es “incompatible” con el estado de bienestar, según avisó en una carta dirigida al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, poco antes de que se celebre la cumbre de La Haya.

“Creo que los países de la OTAN deberían gastar un 5% de su PIB en defensa. EEUU ha estado apoyando a la OTAN desde hace mucho tiempo. En muchos casos, creo que pagando el 100% del gasto”, insistió Trump. También aprovechó para disparar contra Canadá. “¿Saben quién también ha pagado poco? Un lugar llamado Canadá. ¿Qué dijeron? ¿Por qué tenemos que pagar si EEUU puede protegernos gratis? Y hasta ahora tenían razón”, manifestó Trump.